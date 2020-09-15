В Нижегородской области появится деревня из фильма «Холоп»

Краевед Олег Костров и организатор туристических путешествий Александр Инешин решили сделать из села Кириллово Краснобаковского района туристический комплекс с эффектом погружения в деревенскую жизнь, который будет называться «Кирилловской Усадьбой». На территории планируют создать экологические тропы, кузницу и мастерские, смотровую площадку, старорусский парк аттракционов и музей.

По задумке авторов деревня будет привлекать семейных людей, желающих уединиться с природой, насладиться живописными видами и берегом реки Уста со смотровой площадки.

В настоящее время инициаторы проекта ведут переговоры с региональным правительством о создании первого музея-леса в области.

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Фото: pexels.