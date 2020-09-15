В Нижнем Новгороде запускается новая точка Яндекс.Лавки

Яндекс.Лавка — это доставка продуктов и товаров для дома за 10–15 минут. Лавка уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Сервис выяснил, что нижегородцы предпочитают продукты местных производителей и любят экспериментировать со вкусами. Жители региона заказывают с экспресс-доставкой молоко, кондитерские изделия, замороженные продукты и свежие овощи и фрукты.

При этом в традиционных категориях они отдают предпочтение продукции региональных производителей. Например, молоко, кефир или масло жители города чаще покупают под марками «Княгининского Молока», «Шахунского молока» или Городецкого молочного завода. Воду – «Синеборье» или «Серафимов дар», мясные деликатесы – Дэмка и Чернышихнского мясокомбината. На локальные марки приходится уже более 15% продаж, и Лавка продолжает расширять список местных производителей на полках своих складов.

Яндекс.Лавка начала работать в Нижнем Новгороде в начале июля 2020 года. Нижегородская область стала первым регионом, куда сервис вышел после Москвы и Санкт-Петербурга.

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Фото: instagram Яндекс.Лавка.