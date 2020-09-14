В Нижнем появилась улица имени диджея Армина Ван Бюрена

В Нижнем Новгороде на одном из зданий появилась необычная табличка, на которой указано, что дом находится на улице Армина Ван Бюрена. Вместо номера дома написана аббревиатура AFP.
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В Нижнем Новгороде на одном из зданий появилась необычная табличка, на которой указано, что дом находится на улице Армина Ван Бюрена. Вместо номера дома написана аббревиатура AFP.
На одном из зданий города появилась табличка, которую обычно вешают для обозначения улиц и указания номера дома. Надпись говорит о том, что строение стоит на улице Армина Ван Бюрена, над именем диджея стоит аббревиатура AFP – название международного фестиваля музыки, который проходит в Нижегородской области, но из-за пандемии коронавируса был отменен в 2020 году.
Фото разместили в группе «Вконтакте». Определить, в каком районе Нижнего Новгорода размещена данная табличка, невозможно, но судя по фотографиям — это заброшенное здание, расположенное в промзоне.
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Фото: группа Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
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