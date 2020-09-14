В Нижнем появилась улица имени диджея Армина Ван Бюрена

На одном из зданий города появилась табличка, которую обычно вешают для обозначения улиц и указания номера дома. Надпись говорит о том, что строение стоит на улице Армина Ван Бюрена, над именем диджея стоит аббревиатура AFP – название международного фестиваля музыки, который проходит в Нижегородской области, но из-за пандемии коронавируса был отменен в 2020 году.

Фото разместили в группе «Вконтакте». Определить, в каком районе Нижнего Новгорода размещена данная табличка, невозможно, но судя по фотографиям — это заброшенное здание, расположенное в промзоне.

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Фото: группа Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|