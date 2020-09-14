Режиссер фильмов «Я худею» и «Толя–робот» снимает в Нижнем новый проект

Нижегородцы смогут принять участие в съемках фильма «Пара из будущего» Алексея Нужного с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях, сообщается на странице «Вконтакте». Во время съемочных дней будет задействован Нижегородский театр драмы, около которого установили декорации и специальные строения. Принять участие в проекте может любой желающий — работа оплачивается.

14 сентября необходимы:

Дети от 7 до 14 лет с родителями;

Подростки от 14 до 17 лет;

Мужчины и женщины от 19 до 80 лет.

На 15 сентября:

Подростки от 14 до 18 лет;

Влюбленные пары;

Дети от 7 до 14 лет с родителями;

Мужчины и женщины от 18 до 80 лет;

Велосипедисты и скейтбордисты;

Врачи скорой.

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку и отправить кастинг директору. Подробности здесь.

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Фото: https://www.instagram.com/dukhnik_nikita_life/