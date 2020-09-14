Режиссер фильмов «Я худею» и «Толя–робот» снимает в Нижнем новый проект

14 и 15 сентября в Нижегородском театре драмы будут проходить съемки фильма «Пара из будущего» Алексея Нужного. Главные роли исполняют Сергей Бурунов и Мария Аронова.
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14 и 15 сентября в Нижегородском театре драмы будут проходить съемки фильма «Пара из будущего» Алексея Нужного. Главные роли исполняют Сергей Бурунов и Мария Аронова.
Нижегородцы смогут принять участие в съемках фильма «Пара из будущего» Алексея Нужного с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях, сообщается на странице «Вконтакте». Во время съемочных дней будет задействован Нижегородский театр драмы, около которого установили декорации и специальные строения. Принять участие в проекте может любой желающий — работа оплачивается.
14 сентября необходимы:
На 15 сентября:
Для участия в проекте необходимо заполнить заявку и отправить кастинг директору. Подробности здесь.
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Фото: https://www.instagram.com/dukhnik_nikita_life/
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