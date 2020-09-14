Похолодание придет в Нижний Новгород

По сообщению синоптиков, в понедельник, 14 сентября, воздух прогреется до 16 градусов. Однако будет очень ветрено и дождливо: западный ветер усилится до 14 метров в секунду. Во вторник, 15 сентября, начнется постепенное похолодание. Дожди продолжатся, а столбики термометров покажут днем +14, ночью до +8 градусов.

В среду, 16 сентября, будет солнечно и до + 14 градусов днем, а вот в четверг, 17 сентября, в Нижний ненадолго вернется тепло — до +19 градусов с осадками. В пятницу, 18 сентября, снова пойдут дожди, температура воздуха составит всего +12, будет снова очень ветрено.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, воздух прогреется до +10, с дождем и пронизывающим северо-западным ветром.

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Фото: pixabay.