Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область. В первую очередь прививки получат медработники, которые не переболели COVID-19 и не имеют иммунитета. Вакцинация проводится в добровольном порядке.
Вакцина от коронавируса доставлена в Нижний Новгород
Вакцинация начнется уже в сегодня, 14 сентября. По словам главы региона, пока пришла только небольшая партия, которая позволит начать вакцинацию медицинских работников. «Для приема вакцины в области было заранее подготовлено все необходимое оборудование, персонал прошел дополнительный инструктаж», — добавил Глеб Никитин.
«Мы находимся на постоянной связи с федеральными органами власти. Ожидаем, что крупные партии начнут поступать ориентировочно в конце октября. Каких-то противопоказаний у вакцины нет», — сообщил губернатор Нижнего Новгорода. Люди пожилого возраста и дети пока прививаться не будут.
Всего в Нижегородской области выявлены 29 657 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Фото: pixabay.
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