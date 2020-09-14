Вакцина от коронавируса доставлена в Нижний Новгород

Вакцинация начнется уже в сегодня, 14 сентября. По словам главы региона, пока пришла только небольшая партия, которая позволит начать вакцинацию медицинских работников. «Для приема вакцины в области было заранее подготовлено все необходимое оборудование, персонал прошел дополнительный инструктаж», — добавил Глеб Никитин.

«Мы находимся на постоянной связи с федеральными органами власти. Ожидаем, что крупные партии начнут поступать ориентировочно в конце октября. Каких-то противопоказаний у вакцины нет», — сообщил губернатор Нижнего Новгорода. Люди пожилого возраста и дети пока прививаться не будут.

Всего в Нижегородской области выявлены 29 657 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Фото: pixabay.