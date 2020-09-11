Участник фестиваля «Место» под псевдонимом Psof оставил на улице Рождественской уютный стрит-арт: он обустроил под квартиру в стиле 80-х годов лестницу, ведущую в подвал жилого дома. Но пространству не суждено было просуществовать долго — уже через несколько дней неизвестные испортили арт-объект.
В Нижнем Новгороде неизвестные уничтожили работу московского художника
Недавно в Нижнем прошел фестиваль уличного искусства «Место». Художники из разных уголков России съехались в наш край, чтобы украсить город уникальными арт-работами. Мастер из Москвы под псевдонимом Psof украсил пространство на улице Рождественской в подвале дома № 46/2 — облагородил место, ведущее в подвал одного из домов. Но его творение уже испортили.
До начала фестиваля место выглядело вот так:
Художник рассказал, что нормально относится к тому, что подобные культурные объекты не живут долго: «Мы сразу хотели только фото и видео сделать и потом все разобрать. Местные жители попросили оставить. Сколько прожило, столько прожило. Хотя прохожие советовали нам, что сделать, чтобы все это надолго сохранить».
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Фото: Instagram Psof и группа во «ВКонтакте» "Типичный Нижний Новгород" .
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