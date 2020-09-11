В Нижнем Новгороде неизвестные уничтожили работу московского художника

Недавно в Нижнем прошел фестиваль уличного искусства «Место». Художники из разных уголков России съехались в наш край, чтобы украсить город уникальными арт-работами. Мастер из Москвы под псевдонимом Psof украсил пространство на улице Рождественской в подвале дома № 46/2 — облагородил место, ведущее в подвал одного из домов. Но его творение уже испортили.

До начала фестиваля место выглядело вот так: