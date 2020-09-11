В Нижнем Новгороде котокафе спасли от закрытия

Эта неделя могла стать для заведения последней, но нижегородское котокафе «Мурзик» продолжит работать. Нашелся человек, готовый финансировать деятельность пространства.
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Эта неделя могла стать для заведения последней, но нижегородское котокафе «Мурзик» продолжит работать. Нашелся человек, готовый финансировать деятельность пространства.
«Вчера прямо в Мурзик прилетел волшебник, спросил, сколько стоит аренда и будет ли проект продолжать работать при финансовой поддержке. А потом просто передал сумму, покрывающую месяц аренды нашего помещения. И готов помогать проекту дальше. Вы можете в такое поверить?», — рассказали владельцы «Мурзика».
Кроме того, хозяева заведения признались, что уже мысленно собрали вещи и активно занимались поиском хозяев для котов. Они до сих пор не могут поверить, что им удалось дать заведению и его обитателям новую жизнь.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии и отсутствия ресурсов на содержание животных заведение прекращает свою работу. Коллектив кафе вел активный поиск новых хозяев для кошек, которые содержались там четыре с половиной года.
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Фото: архив тайм–кафе «Мурзик».
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