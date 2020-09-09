В Нижнем Новгороде и Арзамасе можно попробовать найти 1 килограмм чистого золота

Для того, чтобы стать участником гонки за сокровищами, необходимо — включить 13 сентября в 19:00 ТНТ и держать наготове свой смартфон, потому что, в какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России.

На сайте не будут указаны никакие точные координаты, клад будет просто обозначен на карте. Но поиски клада у участников будет только 48 часов.

Все карты с кладом будут открываться только строго по часовым поясам, поэтому схитрить и получить карту с сокровищами в городе, расположенном в другом часовом поясе, а затем быстро передать всю информацию своему другу не получится.

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