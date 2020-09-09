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В Нижнем представили концепцию развития смотровой площадки у кремля

На онлайн-конференции Архитектурного совета представили три концепции  смотровой площадки у северной башни Нижегородского кремля. Площадку планируют создать к 800-летию Нижнего Новгорода.

 

Архитекторы «НТ Групп» предложили несколько концепций развития пространства:

В первом варианте площадка будет представлять собой огороженную лестницу с дугообразными скамьями, где гости и жители города смогут любоваться видами Нижнего и отдыхать.

Во втором архитекторы предлагают вписать плоское пространство в склон, но в этой концепции возможны два варианта решения: плита, парящая над склоном или площадка, с подпорной конструкцией.

По итогам заседания было решено объединить второй и третий варианты и заняться дальнейшей детальной проработкой концепции.

 

 

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Фото: сайт министерства градостроительной деятельности.

Анна Ефимычева,
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