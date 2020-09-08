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Нижегородское киносообщество KINOCOM снимут сериал #непешийтрип

Главной темой фильма–сериала станет дорожный туризм по России. Каждая серия будет длится около 10 минут и затронет различные темы, к примеру, есть ли дорожный туризм в России, где находится первый пещерный город и можно ли найти жену в путешествии.

 

Режиссер и сценарист Мария Воробьева и продюсер Андрей Улитин создали локальное киносообщество KINOCOM и теперь занимаются производством фильмов. Первая их работа — короткометражка «Лечение печали».

Сейчас дуэт готовит новый проект — многосерийный фильм о дорожном путешествии. Планируется провести около 10 дней в пути, задействовать от 9 до 12 актеров; длительность каждой серии около десяти минут.

Кульминацией фильма станет музыкальный фестиваль в Севастополе — SUN SPIRIT FESTIVAL 2020 — настоящая мекка электронной музыки, визуального искусства и интеллектуального отдыха.

Основной площадкой для трансляции фильма станет YouTube - канал «People Roads Parallel Worlds».


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Анна Ефимычева,
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