Нижегородское киносообщество KINOCOM снимут сериал #непешийтрип

Режиссер и сценарист Мария Воробьева и продюсер Андрей Улитин создали локальное киносообщество KINOCOM и теперь занимаются производством фильмов. Первая их работа — короткометражка «Лечение печали».

Сейчас дуэт готовит новый проект — многосерийный фильм о дорожном путешествии. Планируется провести около 10 дней в пути, задействовать от 9 до 12 актеров; длительность каждой серии около десяти минут.

Кульминацией фильма станет музыкальный фестиваль в Севастополе — SUN SPIRIT FESTIVAL 2020 — настоящая мекка электронной музыки, визуального искусства и интеллектуального отдыха.

Основной площадкой для трансляции фильма станет YouTube - канал «People Roads Parallel Worlds».



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