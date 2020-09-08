Бизнес-стендап «Свои грабли» пройдет в Нижнем Новгороде

Стартовал отбор конкурсантов на бизнес-стендап «Свои грабли», который пройдет 12 ноября 2020 года. Предприниматели Нижнего Новгорода и области смогут рассказать о своем бизнесе всему городу, прокачать свои коммуникативные навыки и получить множество положительных эмоций в кругу единомышленников.
«Свои грабли» - это уникальное явление для города, которое представляет собой фактическую живую презентацию бизнес-проектов в формате стендапа.
«Всего будет отобрано 8 реальных бизнес-историй, которые будут представлены ярко, с юмором и самобытно, с элементами самоиронии и сатиры», — рассказал директор УК технопарка «Анкудиновка» Радаев.
Оценивать выступления будет экспертное жюри, состоящее из успешных региональных предпринимателей, чиновников, а также деятелей медиа индустрии. Победителю нужно продемонстрировать новизну проекта, нетривиальность и креативность идеи, а также доказать высокий уровень проработанности и перспективности программы.
«Этот конкурс – отличная возможность рассказать о своих самых интересных «граблях», которые помогли сделать бизнес лучше и эффективнее», — рассказал победитель «Свои грабли»–2019 Илья Котов. Его проект – экологически чистое гидропонное производство, позволяющее выращивать в специальных установках свежие растения в любое время года.
Регистрация участников открыта и продлится до 17 сентября. Оставить заявку можно на сайте конкурса как участник или как слушатель.
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