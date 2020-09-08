Две нижегородские команды прошли в финал Премьер-лиги КВН

Нижегородские команды — «Сборная холодных КВН городов» и «Вологодские росы» прошли в финал Премьер-лиги КВН. Об этом сообщается в группе Официальная лига МС КВН «Нижний Новгород» «ВКонтакте».

«Две наши команды сыграют в финале Премьер-лиги КВН на Первом канале! Идём по сезону без доборов», — сообщают руководители нижегородского КВН в группе сообщества. Финал Премьер-лиги состоится 9 сентября 2020 года и его трансляцию покажут на «Первом канале».

Ранее сообщалось, что команды «Вологодские росы» и «Сборная холодных КВН городов» успешно выступили в четвертьфинале Премьер-лиги.