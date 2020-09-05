Спортсмены отстаивают лыжные трассы на Дубравной

Его разработка приведет к полному уничтожению лыжных трасс, маршрутов спортивного ориентирования и тренировочных баз, которые расположены на Дубравной.

Спортсмены и местные жители возмущены таким развитием событий и организовали сбор подписей в поддержку сохранения леса. Уже более 3000 нижегородцев подписали петицию против строительства карьера.



Против вырубки Дубравной выступил и сам Губернатор Нижегородской области. О своем мнении по поводу сложившейся ситуации он рассказал в Instagram: "Решение было принято уполномоченной федеральной структурой без согласования с правительством области. Мы с ним не согласны и сейчас работаем в направлении его пересмотра".

Кроме главы региона в поддержку защитников Дубравной выступают известные российские деятели: советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Николай Круглов, лыжник, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в спринте Никита Крюков и многие другие.