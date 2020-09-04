В историческом парке «Россия – моя история» проходит выставка «Память поколений»

Мультимедийная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» — это экспозиция, раскинувшаяся в восьми тематических залах. Нижегородцы с 3 сентября и до 1 ноября 2020 смогут увидеть более 200 картин о войне отечественных художников XX века. Главной темой тех полотен была мирная жизнь, уничтоженная войной.

С помощью современных цифровых технологий — видеомэппинга, лазерного проекционного оборудования — посетители выставки смогут наглядно рассмотреть и изучить малоизвестные подвиги, развенчание мифов о войне, хронологическую ленту событий, а также факты из жизни в тылу и на фронте.

Выставка открылась в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России.

Время работы музея — с 11:00 до 18:00 (касса работает до 17:00).

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