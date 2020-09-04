В Нижнем пройдет фестиваль медиаискусства INTERVALS TEASER

«Текущий 2020 был очень тяжелым для индустрии медиаискусства, и INTERVALS TEASER — поддержка медиахудожников, позитивный прогноз на будущее для наших зрителей и анонс фестиваля INTERVALS 2021», — прокомментировала Ксюша Чеховская, куратор фестиваля INTERVALS TEASER.

«В год 800-летия Нижнего Новгорода фестиваль INTERVALS 2021 должен стать одним из самых ярких и зрелищных мероприятий, поэтому мы считаем важным поддержать медиаискусство уже сейчас. Подобные культурные события превращают Нижний в заметную точку на культурной карте России», — поделилась Софья Юдина, директор «Центра 800».

Ранее НН.Собака.ru пообщалась с digital-продюсером и организатором фестиваля INTERVALS Ксюшей Чеховской.

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