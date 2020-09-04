Фестиваль станет анонсом масштабного события INTERVALS 2021, которое входит в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода. INTERVALS TEASER — это возможность реального погружения в инсталляции российских и мировых медиахудожников на знаковых для Нижнего Новгорода площадках.
В Нижнем пройдет фестиваль медиаискусства INTERVALS TEASER
Медиавыставка фестиваля-тизера по традиции будет проходить в историческом центре Нижнего Новгорода на протяжении трех недель. В этом году организаторы специально выстроили программу фестиваля так, чтобы выделить больше времени зрителям на знакомство с работами медиахудожников. Это решение напрямую связано с вопросами безопасности в условиях пандемии.
Программа INTERVALS TEASER:
24–27 сентября — показ инсталляции на гостинице «Октябрьская» (Верхневолжская набережная, 9А);
1–4 октября — показ инсталляции в Первом павильоне Нижегородской ярмарки (Совнаркомовская, 13);
8–11 октября — показ инсталляции на Ромодановском вокзале (Казанская площадь, 1);
с 24 сентября — показ инсталляции на набережной Федоровского.
Образовательная программа INTERVALS TEASER состоится онлайн. Планируется проведение трех лекции в формате live-трансляций. Лекторами выступят ведущие специалисты индустрии.
«Текущий 2020 был очень тяжелым для индустрии медиаискусства, и INTERVALS TEASER — поддержка медиахудожников, позитивный прогноз на будущее для наших зрителей и анонс фестиваля INTERVALS 2021», — прокомментировала Ксюша Чеховская, куратор фестиваля INTERVALS TEASER.
«В год 800-летия Нижнего Новгорода фестиваль INTERVALS 2021 должен стать одним из самых ярких и зрелищных мероприятий, поэтому мы считаем важным поддержать медиаискусство уже сейчас. Подобные культурные события превращают Нижний в заметную точку на культурной карте России», — поделилась Софья Юдина, директор «Центра 800».
Ранее НН.Собака.ru пообщалась с digital-продюсером и организатором фестиваля INTERVALS Ксюшей Чеховской.
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