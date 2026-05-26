Поделимся некоторыми фактами из истории «Перерождения»: идейный вдохновитель и организатор форума — Ольга Голубева. В прошлом году темой стала жизнь современной женщины: приглашенные эксперты делились своими историями об их опыте достижения успеха, особенно на стыке роли матери и бизнесвумен. Многие отметили, что это было «самое женственное событие сезона».

А в этом году «Перерождение» стало еще масштабнее! Теперь форум проходит в партнерстве со Всероссийским конгрессом «Код долголетия» при поддержке Минздрава РФ. Флагманами события от Нижнего Новгорода стали клиники «Дом Луно» и «ВелнессЛуно», а местом проведения — зал КУПНО на ул. Почаинская, 17К.

Ведущие врачи со всей России страны и эксперты превентивной медицины разложат по полочкам инновационные (а главное, доказательные!) тренды, касающиеся улучшения здоровья: 20-минутные лекции и живые обсуждения передовых антиэйдж технологий, смарт-косметологии и здорового образа жизни.

Для вдумчивого участия диплом врача желателен, но не обязателен — достаточно заинтересованности в том, как сделать свою жизнь лучше.

Вход свободный, по регистрации.

18+

