«Перерождение 2.0»: встреча медицины, косметологии и нутрициологии

3 июня занимаемся своей красотой и здоровьем: в Нижнем пройдет большой форум для тех, кто хочет жить долго, выглядеть отлично и чувствовать себя еще лучше.

Поделимся некоторыми фактами из истории «Перерождения»: идейный вдохновитель и организатор форума — Ольга Голубева. В прошлом году темой стала жизнь современной женщины: приглашенные эксперты делились своими историями об их опыте достижения успеха, особенно на стыке роли матери и бизнесвумен. Многие отметили, что это было «самое женственное событие сезона».

А в этом году «Перерождение» стало еще масштабнее! Теперь форум проходит в партнерстве со Всероссийским конгрессом «Код долголетия» при поддержке Минздрава РФ. Флагманами события от Нижнего Новгорода стали клиники «Дом Луно» и «ВелнессЛуно», а местом проведения — зал КУПНО на ул. Почаинская, 17К.

Ведущие врачи со всей России страны и эксперты превентивной медицины разложат по полочкам инновационные (а главное, доказательные!) тренды, касающиеся улучшения здоровья: 20-минутные лекции и живые обсуждения передовых антиэйдж технологий, смарт-косметологии и здорового образа жизни.

Для вдумчивого участия диплом врача желателен, но не обязателен — достаточно заинтересованности в том, как сделать свою жизнь лучше.

Вход свободный, по регистрации. 

18+
 

Ольга Голубева

Основатель сети косметологических клиник «Дом Луно» и «Вэллнесс Луно», клинический психолог, организатор крупных светских и просветительских мероприятий, многодетная мама

Для женщины долголетие - это не только продолжительность жизни, но и ее качество и сохранение молодости и красоты. На конференции специалисты из разных областей поделятся медицинскими и научными трендами, которые в ближайшее время будут и повсеместно применяться для укрепления здоровья. А я поделюсь своими секретами, которые использую уже сейчас.

Текст: Кира Кондрашова

Фото: предоставлены организаторами форума

