Анна Тарасова: «Главные титулы мы присваиваем себе сами»

Анна Тарасова, обладательница титулов «Гран-при “Миссис Планета – Talent 2024”», «Гран-при “Миссис Нижний Новгород MS”», «Гран-при Crystal Queen International», в сентябрьском номере делится лайфхаками красоты и стиля и напоминает: королевами нас делают не идеальные черты лица, а внутреннее состояние.

  • Дисциплина – это свобода. Мой лучший друг – это режим. Красота требует системного подхода и начинается с любви к себе.
  • Быть разной и не бояться этого. Умение выражать свое настроение через внешний вид. И, наоборот, создавать свое настроение через внешнее преображение
  • Горящие глаза – больше общаться с творческими людьми, влюбленными в свое дело. И самой с любовью относиться ко всему, что делаешь.
  • Вести активную интересную жизнь и бывать на мероприятиях, которые дают повод наряжаться и блистать! Находить повод создавать себе праздник. Помнить, что главный титул – «Королева своей собственной жизни» – мы присваиваем себе сами.

 

Текст: Светлана Горлина

Фото: из архива Анны Тарасовой

