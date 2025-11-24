Анна Тарасова: «Главные титулы мы присваиваем себе сами»

Анна Тарасова, обладательница титулов «Гран-при “Миссис Планета – Talent 2024”», «Гран-при “Миссис Нижний Новгород MS”», «Гран-при Crystal Queen International», в сентябрьском номере делится лайфхаками красоты и стиля и напоминает: королевами нас делают не идеальные черты лица, а внутреннее состояние.
- Дисциплина – это свобода. Мой лучший друг – это режим. Красота требует системного подхода и начинается с любви к себе.
- Быть разной и не бояться этого. Умение выражать свое настроение через внешний вид. И, наоборот, создавать свое настроение через внешнее преображение
- Горящие глаза – больше общаться с творческими людьми, влюбленными в свое дело. И самой с любовью относиться ко всему, что делаешь.
- Вести активную интересную жизнь и бывать на мероприятиях, которые дают повод наряжаться и блистать! Находить повод создавать себе праздник. Помнить, что главный титул – «Королева своей собственной жизни» – мы присваиваем себе сами.
Текст: Светлана Горлина
Фото: из архива Анны Тарасовой
