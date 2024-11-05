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  • Красота
Красота

«Столица» откроет миру вашу красоту

Сбегаем от осенней хандры на двойной день рождения – нового бьюти-пространства «Столица», настоящего царства перевоплощений, и его создательницы Ксении Шильченко!

Гостей ждут:

  • живая музыка,
  • фуршет, 
  • развлекательная программа с розыгрышем подарков и призов,
  • фото и видео,
  • яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Когда: 7 ноября с 17:00
Где: ул. Маршала Баграмяна, 4
Ночное продолжение праздника: Mixtura Bar, Нижне-Волжская набережная, 16, зал караоке с 21.30
ПОДРОБНЕЕ В ВК
Телефон: +7 920 064 3919

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ООО «СТОЛИЦА», ОГРН 1245200010175
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Текст: Карина Весновская

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