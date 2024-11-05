«Столица» откроет миру вашу красоту

Сбегаем от осенней хандры на двойной день рождения – нового бьюти-пространства «Столица», настоящего царства перевоплощений, и его создательницы Ксении Шильченко!
Гостей ждут:
- живая музыка,
- фуршет,
- развлекательная программа с розыгрышем подарков и призов,
- фото и видео,
- яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Когда: 7 ноября с 17:00
Где: ул. Маршала Баграмяна, 4
Ночное продолжение праздника: Mixtura Bar, Нижне-Волжская набережная, 16, зал караоке с 21.30
ПОДРОБНЕЕ В ВК
Телефон: +7 920 064 3919
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ООО «СТОЛИЦА», ОГРН 1245200010175
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Текст: Карина Весновская
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