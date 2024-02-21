Многофункциональность и помады ягодных оттенков: бьюти-тренды этой весны

В 2024-ом актуальна многофункциональность средств: румяна наносим не только на скулы, но и в складку века, хайлайтер — над скулой и на «яблочко» века. Макияж становится быстрее, экономичнее, гармоничнее.

Для сияния глаз и свежести взгляда рекомендую многоцелевой консилер ALIX AVIEN liquid concealer. Он разработан для мгновенной маскировки недостатков и возрастных изменений кожи — дает ощущение мягкости, пудровый цвет и матовость.