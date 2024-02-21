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Многофункциональность и помады ягодных оттенков: бьюти-тренды этой весны

Кожа сейчас требует особого ухода, глаз — новых красок. Рассказываем, что ускоряет макияж и выключает тусклость: весенняя косметичка от визажиста Елены Швецовой. 

Елена Швецова, визажист

Елена Швецова, визажист

Авитаминоз и отопительный сезон беспощадны. Чтобы макияж лег идеально, придется потрудиться над подготовкой кожи. Для этого я использую омолаживающий тонер с плотной гелевой текстурой Pyunkang Yul black tea deep infusion toner. Напитывает самую обезвоженную кожу — идеален как база под макияж и самостоятельный продукт для ежедневного использования. Люблю использовать в лифтинг-макияже или для сухой поврежденной кожи (а у кого она после зимы не такая?)

Pyunkang Yul black tea deep infusion toner

Pyunkang Yul black tea deep infusion toner

Гель-крем Dr.Ceuracle vegan kombuchа отлично тонизирует любой тип кожи. Быстро устраняет дискомфорт, успокаивает, смягчает — то что надо в не очень-то весеннем марте. 

Dr.Ceuracle vegan kombuchа

Dr.Ceuracle vegan kombuchа

Для выравнивания тона лица хорош тональный крем Steblanc с увлажняющим эффектом. Обладает средней степенью покрытия. Коже после него сияет. Подойдет для лифтинг-макияжа, а также для людей с обезвоженной кожей. 

Steblanc

Steblanc

Для комбинированной кожи идеален тон от Clinique. Отлично выравнивает. В составе — Витамин С (долой тусклость!), который способствует высветлению пост-акне. Самые ходовые оттенки: CN10 Alabaster и CN28 Ivory.

Clinique

Clinique

В 2024-ом актуальна многофункциональность средств: румяна наносим не только на скулы, но и в складку века, хайлайтер — над скулой и на «яблочко» века. Макияж становится быстрее, экономичнее, гармоничнее.

Для сияния глаз и свежести взгляда рекомендую многоцелевой консилер ALIX AVIEN liquid concealer. Он разработан для мгновенной маскировки недостатков и возрастных изменений кожи — дает ощущение мягкости, пудровый цвет и матовость.

ALIX AVIEN liquid concealer

ALIX AVIEN liquid concealer

Очень важно, особенно весной, придать лицу легкий румянец (пока загорать получается только в Сочи и солярии). Мастхэв для самых практичных: многофункциональная палетка INGLOT или моно-румяна LIC blush.

LIC blush

LIC blush

Не игнорируем потребность в романтике. Этой весной в тренде помады ярких ягодных оттенков, например, ALIX AVIEN matte liquid или NAJ OLEARI lasting embrace, из бюджетных — RELOUIS true matte.

ALIX AVIEN matte liquid

ALIX AVIEN matte liquid

NAJ OLEARI lasting embrace

NAJ OLEARI lasting embrace

RELOUIS true matte

RELOUIS true matte

Текст: Анна Горбунова

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