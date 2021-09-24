В Нижегородском театре оперы и балета проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Болдинская осень».

В рамках его программы 27 сентября состоится концерт «Музыка В.-А. Моцарта и А. Сальери», за дирижерским пультом – Дмитрий Синьковский. Молодой, но уже известный на весь мир музыкант продирижировал на Нижегородской сцене концертным исполнением оперы «Пиковая дама», а теперь готовится «рассказать» историю двух гениев Моцарта и Сальери.