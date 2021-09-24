В Нижегородском театре оперы и балета проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Болдинская осень».

В рамках его программы 27 сентября состоится концерт «Музыка В.-А. Моцарта и А. Сальери», за дирижерским пультом – Дмитрий Синьковский. Молодой, но уже известный на весь мир музыкант продирижировал на Нижегородской сцене концертным исполнением оперы «Пиковая дама», а теперь готовится «рассказать» историю двух гениев Моцарта и Сальери.
Дмитрий Синьковский – знаток барочной музыки, он стал первым музыкантом, спустя сотни лет исполнившим и записавшим многие произведения композиторов 17-18 веков.
28 сентября состоится закрытие фестиваля «Болдинская осень», на сцену выйдет хор MusicAeterna. Коллектив основан Теодором Курентзисом в 2004 году. В программах прозвучат сочинения зарубежных композиторов эпохи барокко, шедевры русской хоровой музыки XVIII-ХХ веков, а также оперный репертуар и произведения современных авторов.
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