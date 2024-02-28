Гранд-кафе «Гусь в яблоках»: до встречи на Скобе

В начале улицы Рождественской, в месте пересечения важных для Нижнего историй и маршрутов, открывается гранд-кафе «Гусь в яблоках» – заведение, которое заигрывает с образами русских былин, но при этом дает очень современный и практичный ответ на любую городскую гастрономическую задачу. Даже если это задача «со звездочкой».
Место: от воззвания Минина до гастрономических фестивалей
Из окон торгового дома «Скоба», где расположилось гранд-кафе, открывается вид на кремль: здесь Минин когда-то призывал к спасению Отечества, бурлаки шли наниматься на работу, купцы спешили от фуникулера вниз к Волге, вокруг росли доходные дома и торговые пассажи – кипела жизнь. В советское и постсоветское время квартал улиц Рождественской – Широкой – Кожевенной будто уснул, чтобы вновь очнуться уже в XXI веке шумными барными вечеринками и летними гастрономическими фестивалями. Поэтому открыть в этом месте ресторан – большая честь.
«Гусь в яблоках» – продуманный и долгожданный проект от Максима Мирсиянова (BerezkaGroup) и партнеров. В концепцию зашито столько смыслов, меню так разнообразно по своим разделам, а залы – по настроению, что сюда стоит зайти не однажды и не дважды, чтобы рассмотреть все детали, в полной мере оценив замысел.
Меню: специалитеты из разных стран
Нижний во многом стал таким, каков есть, благодаря Ярмарке, а главная привилегия ярмарочного города – ежегодно собирать лучшее со всей России и мира, показывать, удивлять и кормить тысячи разных людей. Это ярмарочное настроение – «глаза разбегаются» и «ого, никогда не пробовал!» – очень чувствуется в гастрономической концепции «Гуся в яблоках».
Сергей Сущенко, бренд-шеф с опытом открытия успешных заведений по всему миру, соединил в меню сегодняшние отборные российские продукты и заморские редкости. Здесь можно отведать паштет по-шаляпински из гуся и утки, волжскую уху на судаке, костромские кундюмы – пирожки-пельмени. А поскольку на ярмарку съезжался народ из разных стран, то неудивительно, что в меню можно встретить и добротно приготовленные блюда из Средней Азии и Европы: от узбекской уч-панжи до венгерского гуляша. Часть блюд готовится на открытом огне.
Шеф-поваром заведения стал Артем Журкин, в свое время учившийся у Антона Ковалькова и известный нам по работе в «Брынзе».
Интерьер: пакгаузы, ладья и AI-картина
В обстановке царствуют метафоричность и локальные смыслы: такой интерьер не мог возникнуть больше ни в одном городе мира!
Аллюзия на металлические конструкции пакгаузов, орнамент балахнинского кружева, серебряная вязь казаковской филиграни и цвета закатов на Стрелке – дизайнеров вдохновляли история Нижнего и традиционные народные промыслы, но поданы эти детали в абсолютно современном контексте. Картина художника начала XX века Константина Юона «Закат на Волге» с помощью искусственного интеллекта получила новое прочтение, а в жизнь идею воплотил художник-граффитист Дмитрий Дренин.
В баре эстетика модерна соединилась с образом колдовского терема, а в одном из помещений гостей удивит загадочная красная ладья. Да и без гусей не обошлось: попробуйте сами сосчитать, сколько изображений этой птицы, чей образ в России всегда ассоциировался с солнцем и сменой времен года, дизайнеры спрятали в интерьере ресторана.
В просторном зале нового гранд-кафе хорошо будут чувствовать себя большие компании, но и для романтической встречи найдется уютное место. Можно будет расположиться на веранде с видом на кремль или укрыться в камерном баре. Сюда уместно забежать на обед в будни, прийти всей семьей на торжественный ужин или привести гостей города – на каждый случай «Гусь» приготовил свой сценарий и порцию новых впечатлений.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: предоставлены гранд-кафе «Гусь в яблоках»
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