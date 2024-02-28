Гранд-кафе «Гусь в яблоках»: до встречи на Скобе

В обстановке царствуют метафоричность и локальные смыслы: такой интерьер не мог возникнуть больше ни в одном городе мира!

Аллюзия на металлические конструкции пакгаузов, орнамент балахнинского кружева, серебряная вязь казаковской филиграни и цвета закатов на Стрелке – дизайнеров вдохновляли история Нижнего и традиционные народные промыслы, но поданы эти детали в абсолютно современном контексте. Картина художника начала XX века Константина Юона «Закат на Волге» с помощью искусственного интеллекта получила новое прочтение, а в жизнь идею воплотил художник-граффитист Дмитрий Дренин.

В баре эстетика модерна соединилась с образом колдовского терема, а в одном из помещений гостей удивит загадочная красная ладья. Да и без гусей не обошлось: попробуйте сами сосчитать, сколько изображений этой птицы, чей образ в России всегда ассоциировался с солнцем и сменой времен года, дизайнеры спрятали в интерьере ресторана.

В просторном зале нового гранд-кафе хорошо будут чувствовать себя большие компании, но и для романтической встречи найдется уютное место. Можно будет расположиться на веранде с видом на кремль или укрыться в камерном баре. Сюда уместно забежать на обед в будни, прийти всей семьей на торжественный ужин или привести гостей города – на каждый случай «Гусь» приготовил свой сценарий и порцию новых впечатлений.