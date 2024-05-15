Награда за грузинское гостеприимство: «Пальмовая ветвь» у «Хачапури Марико»

«Получение этой награды — знак того, что мы движемся в правильном направлении, создавая для наших гостей уникальные гастрономические впечатления, которые позволяют окунуться в атмосферу солнечной Грузии», — отмечают владельцы франшизы.

Чтобы проверить аутентичность вкусов и грузинские традиции гостеприимства лично, загляните в один из ресторанов «Хачапури Марико» — в Нижнем их скоро будет три!

В конце мая к заведениям, уже работающим на ул. Рождественской, 37 и Волжской набережной, 23а добавится «Хачапури Марико» в парке «Швейцария» (вход со стороны ул. Сурикова).