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Награда за грузинское гостеприимство: «Пальмовая ветвь» у «Хачапури Марико»

Ресторанная концепция грузинской кухни Хачапури Марико была отмечена «Пальмовой ветвью» как самая стабильная и прибыльная франшиза.

«Получение этой награды — знак того, что мы движемся в правильном направлении, создавая для наших гостей уникальные гастрономические впечатления, которые позволяют окунуться в атмосферу солнечной Грузии», — отмечают владельцы франшизы.

Чтобы проверить аутентичность вкусов и грузинские традиции гостеприимства лично, загляните в один из ресторанов «Хачапури Марико» — в Нижнем их скоро будет три!

В конце мая к заведениям, уже работающим на ул. Рождественской, 37 и Волжской набережной, 23а добавится «Хачапури Марико» в парке «Швейцария» (вход со стороны ул. Сурикова).

Национальная премия «Пальмовая ветвь» за лучшую ресторанную концепцию ежегодно вручается с 2006 года. В отборе участвуют более двухсот заведений-кандидатов. На сегодняшний день под брендом «Хачапури Марико» работает 21 ресторан, еще пять находятся на этапе открытия.

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ООО «РФК», ОГРН 1175275082498
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Текст: Валентина Переведенцева
Фото: предоставлены рестораном «Хачапури Марико»

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