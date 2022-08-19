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Поварской дуэт братьев Гребенщиковых едет в Нижний

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Поварской дуэт братьев Гребенщиковых из шеф-повара Артема и шеф-кондитера Алексея даст один ужин в галерее Futuro 8 сентября.

8 сентября

Время: 19:00

Место: Галерея современного искусства FUTURO (ул. Рождественская, 6)

 

 

В своей работе братья берут за основу локальные продукты и соединяют их в неожиданные сочетания. К примеру, к щавелю они умело добавляют угрь, а к зеленому горошку — с креветкой.

Меню главного ужина сентября пока не разглашают, но известно, что будет шесть подач с эно-сопровождением. Бронь и подробности вечера по номеру 433-87-63.

Напомним, питерский Bourgeois Bohemians входит в топ-5 ресторанов России, по версии премии WhereToEat.

 

 

 

 

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Фото: сообщество галерее FUTURO «ВКонтакте»

 

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