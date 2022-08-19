Поварской дуэт братьев Гребенщиковых едет в Нижний

Поварской дуэт братьев Гребенщиковых из шеф-повара Артема и шеф-кондитера Алексея даст один ужин в галерее Futuro 8 сентября.
8 сентября
Время: 19:00
Место: Галерея современного искусства FUTURO (ул. Рождественская, 6)
В своей работе братья берут за основу локальные продукты и соединяют их в неожиданные сочетания. К примеру, к щавелю они умело добавляют угрь, а к зеленому горошку — с креветкой.
Меню главного ужина сентября пока не разглашают, но известно, что будет шесть подач с эно-сопровождением. Бронь и подробности вечера по номеру 433-87-63.
Напомним, питерский Bourgeois Bohemians входит в топ-5 ресторанов России, по версии премии WhereToEat.
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