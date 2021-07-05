Иван Глушков: «Успешные рестораны в регионах так или иначе самобытны».

Ресторанный обозреватель года в 2020-м, декан лектория Novikov school, гастропутешественник, даже диджей: столько разных ипостасей. Это осознанное желание успеть все или стечение обстоятельств?

Все понемножку. Ресторанный обозреватель, декан гастрономического лектория, гастропутешественник – это разные стороны одной и той же работы. Я стараюсь делать свою работу разнообразной, чтобы она была максимально интересной, и пока у меня получается. Помимо этого у меня есть какие-то хобби: та же самая музыка.

Сейчас все озабочены поиском локальных вкусов и специалитетов, Нижний Новгород не исключение. Насколько по вашему мнению важно тому или иному региону или городу найти свои знаковые вкусы и продукты?



Глобальная проблема в том, что в России эти вкусы и специалитеты приходится искать. У нас в большинстве регионов прервалась историческая связь, нам нужно заново придумывать какие-то локальные продукты, вкусы, рецепты. Преемственности поколений нет. Но поиск специалитетов важен как минимум из практических соображений: это привлекает туристов. Всегда интересно, приехав в новое место, попробовать что-то новое, а не есть очередную пиццу с крафтовым пивом. В каком-то концептуальном, философском плане, как осмысление своей земли, своего места это тоже важно. Не забудем и про то, что локальное еще и дешевле, чем привозное. Резюмируя, с точки зрения экономической, точки зрения привлекательности для туристов и в каком-то идейном, концептуальном плане, поиски локальной идентичности важны.

Вы много бываете в регионах. Расскажите, ресторанная индустрия вдали от столиц скорее старается копировать Москву и Питер или ищет свой путь?

Есть масса историй, как местные рестораторы едут в Москву или Петербург – пробовать, смотреть, интересоваться и потом реализуют увиденные ими идеи дома. В принципе, до какого-то момента московские и питерские рестораторы делали точно также, только ехали в Берлин, Париж, Лондон, Нью-Йорк и так далее. Большинство хороших поваров в регионах так или иначе ездили на стажировку не только в Москву или Петербург, но и куда-то в Европу. Это нормально до тех пор, пока это не слепое копирование, а поиск вдохновения. К сожалению, я видел немало мест, которые просто «в ноль» копируют какие-то увиденные интересные форматы в Москве, Петербурге или Европе. Успешные места в регионах так или иначе самобытны. В каждом месте тот, кто старается быть не похожим ни на кого, в конечном итоге выигрывает, если он эту свою «непохожесть» делает с умом и талантом.

Во время локдауна люди, с одной стороны, соскучились по ресторанам, а с другой стороны, привыкли к домашней кухне и больше стали готовить сами. Насколько эти обстоятельства сказались, и сказались ли вообще, на индустрии, запросах гостей и тенденциях?



Насчет локдауна и домашней готовки. Я бы не сказал, что заметил какое-то кардинальное ключевое изменение: люди все-таки очень привыкли к своему образу жизни и, конечно, стараются его изо всех сил воспроизводить. Рестораны многие говорят, что поток гостей, как только это стало возможно, восстановился на абсолютно доковидном уровне. В местах, куда люди ездят активно, ресторанный трафик стал даже больше, чем до ковида. Понятно, что сейчас мы входим в новую, непонятную ситуацию, но, очевидно, со стороны рестораторов и, что важнее, со стороны гостей есть большое желание вернуться к прежнему образу жизни. Я знаю, что сейчас лучше, чем раньше, заработала доставка: многие переориентировались на удаленный режим работы, уехали загород, и доставка, конечно, «рулит». Я бы не сказал, что как-то изменились тенденции в работе самих ресторанов, в работе в зале с живыми гостями все возвращается на круги своя.