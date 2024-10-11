Иди и пробуй: Нижний Новгород вошел в список городов участников Российского ресторанного фестиваля

Специально к фестивалю заведения готовят сеты с акцентом на локальные продукты и новаторские блюда — их можно будет попробовать только в дни проведения. Чтобы изучение ресторанов стало еще выгоднее, Сбер сделал скидку 10% на каждый сет при оплате премиальными картами банка (Sber Private Banking, СберПервый, СберПремьер): покажите официанту вашу премиальную карту Сбера до получения чека.

Подробнее об условиях акции, а также список ресторанов-участников 2024 года можно найти на сайте (18+) в дни работы фестиваля с 15 до 30 октября. А в картах 2GIS в это же время можно будет не только найти все рестораны РРФ (достаточно ввести РРФ в поиске), но и изучить сеты и фотографии блюд, а также построить маршрут от местонахождения до выбранного заведения.