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Что Где Есть

Иди и пробуй: Нижний Новгород вошел в список городов участников Российского ресторанного фестиваля

700+ ресторанов в 50 городах от Калининграда до Владивостока — с 15 по 30 октября пройдет IX Российский ресторанный фестиваль, организованный Александром Сысоевым, одним из ключевых персон в индустрии. Это один из самых масштабных гастрономических фестивалей в мире, и Нижний занял в нем свое место наряду с другими туристическими направлениями — Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Казанью.

Специально к фестивалю заведения готовят сеты с акцентом на локальные продукты и  новаторские блюда — их можно будет попробовать только в дни проведения. Чтобы изучение ресторанов стало еще выгоднее, Сбер сделал скидку 10% на каждый сет при оплате премиальными картами банка (Sber Private Banking, СберПервый, СберПремьер): покажите официанту вашу премиальную карту Сбера до получения чека.

Подробнее об условиях акции, а также список ресторанов-участников 2024 года можно найти на сайте (18+) в дни работы фестиваля с 15 до 30 октября. А в картах 2GIS в это же время можно будет не только найти все рестораны РРФ (достаточно ввести РРФ в поиске), но и изучить сеты и фотографии блюд, а также построить маршрут от местонахождения до выбранного заведения.

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ООО «Паритет Поволжья», ОГРН 1145260002293
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Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены Сбер

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