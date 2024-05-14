Гастропланы с клешнями, брусничным абрикосом и шефом, который готовит на крыше

Кто не знал, у Pasters есть клуб, в котором можно набегать себе скидку на пасту. Теперь у бегового клуба новая система регистрации и мотивации. Чем дальше бежите, тем больше ваш макаронный сейл. А можно добегаться и до фирменного мерча – с учетом того, что сезон лишь на старте, перспектива более чем реальная.