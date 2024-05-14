Гастропланы с клешнями, брусничным абрикосом и шефом, который готовит на крыше

Коктейли, коктейли, коктейли – больше коктейлей! Италия на высоте, seafood неизведанных глубин и бабушкины пирожки. Берем на этой неделе пасту (за которой можно и побегать!), делюкс-филадельфию, клубнично-земляничное гаспачо и Льюиса Кэрролла на сладкое.
Итальянский ужин в Mukka
Забираемся мы, значит, на крышу ресторана Mukka, а там шеф Дмитрий Зиронов телепортирует всех в Италию на ужин, итальянский, само собой. Пять подач, пять коктейлей от бартендера Никиты Архипова, живая музыка. Команда барменов проведет коктейльный мастер-класс, если коктейли понравятся, сможете намешать такие же дома. Все как в лучших домах Апеннин.
Когда: 23 мая, 19:00
Где: ул. Ошарская, 36а
Эксклюзивное меню в Dodici seafood
Море волнуется только об одном, что вы еще не знаете о новом меню Dodici seafood, где рыба-попугай, филадельфия (гранд делюкс!), салат нисуаз и клешни камчатского краба – цап! Ужин, вполне способный разделить первую большую рабочую неделю на «до» и «после».
Где: ул. Рождественская, 37
Кэрролл в «Министерстве завтраков»
Пришли в «Министерство» по нашим собачьим гастроделам, а тут литдесерт, созданный совместно с издательством «Классика Эксмо». Вдохновлялись Льюисом Кэрроллом, который вдохновлялся Нижним задолго до всех читающих сейчас этот текст, аж в 1867 году. Отведаете френч-тост с вареньем из черной смородины и кружевным кремом шантильи, и вам тут же выдадут книгу вышеобозначенного автора – так здесь чествуют истинных ценителей завтраков.
Где: ул. Большая Покровская, 21/5
Как в деревне, но в «Сыроварне»
Пока у нас тут был снежный май, в «Сыроварне» лето разыгралось. В обновленном меню фермерские продукты, сезонные овощи, фрукты и ягоды. Мы считаем, что ассорти домашних пирогов даже щучья икра не конкурент, будь она хоть триста раз из Волги. Ожидая (и отслеживая!) созревание бабушкиной клубники, можно заказать клубнично-земляничное гаспачо, торт «Личи» и шоколадное безе с маракуйей.
Где: площадь Октябрьская, 1
Russkiye в «19»
Заходим в «19», заказываем коктейль из спешл-меню и получаем скретч-карту, трем и под тонким слоем неизвестности отыскиваем уход для волос от Pops, аксессуары Apple, а то и сертификат оптики Optima. Ну, за то, чтобы фортуна благоволила!
Где: ул. Ошарская, 8а
Бежим с Pasters
Кто не знал, у Pasters есть клуб, в котором можно набегать себе скидку на пасту. Теперь у бегового клуба новая система регистрации и мотивации. Чем дальше бежите, тем больше ваш макаронный сейл. А можно добегаться и до фирменного мерча – с учетом того, что сезон лишь на старте, перспектива более чем реальная.
Новый деловой обед и эногастрономический ужин в «Кафе 38»
С 12 до 16 заходим за профитролями с паштетом из цыпленка и луковым конфитюром, приправленным хрустящим баклажаном в ореховом соусе, или за фирменным смерребредом с сельдью под медово-горчичным соусом… и это в бизнес-ланче. А вечером отправляемся в «Путешествие по всему миру» – ужин без границ с надежными энопопутчиками.
Когда: 29 мая, 19:00
Где: ул. Рождественская, 38
Весеннее обострение в «Самурае»
У «Самурая» в меню новые коктейли. Аригато! Брусничный абрикос, азиатская ромашка и смузи киви-базилик. Малину-укроп и египетский подснежник пока не завезли. Ждем!
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции
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