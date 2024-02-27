Что где есть в Нижнем до 4 марта

Нужно успеть попробовать все коктейли первого Russian Cocktail Week в Нижнем. Поучаствовать в озорном тройничке, выбрать любимку с половником и попробовать фуа гра с завязанными глазами. В какие кафе, рестораны и бары Нижнего сходить на этой неделе.
Пьем моктейли и едим фуа гра в академии «Маяк»
27 февраля с 16:00 наш мультимедийный главред и ресторанный критик Катерина Смирнова вместе с рестораторами и шеф-поварами будет выяснять, зачем Нижнему будущего рестораны. Попутно попробуем блюда из ресторана Red Wall и моктейли из «Лаборатории вкуса». И угадаем нижегородские специалитеты с завязанными глазами.
Подробности и регистрация здесь.
16+
Нижне-Волжская набережная, 11
Постное меню и голосование за лучших поваров в студии Metro
27 февраля в 15:45 шеф-повар «Кафе 38» Сабина Мельничук проведет мастер-класс, на котором будет готовить постные блюда и рушить стереотипы о том, что в пост можно есть только гречку с морковными котлетами.
А 29 февраля выберем лучшего повара. Два месяца молодые и талантливые пилили ролики с рецептами, а мы по картинке пытались определить, кто из них самый молодец. Кстати, все наше можно голосовать в телеге студии. Судьба конкурсантов решится только 29-ого, и опять, разумеется, не без нашего главреда Смирновой.
0+
Большая Покровская, 7
Гастрономический тройничок в «Портере»
28 февраля в 19:00 шефское трио разожжет мангал, отполирует казан и сплавает за мурманскими гребешками, чтобы приготовить блюда регионов России. Провожаем морозную зиму пенным, комфортной едой и шутками в тройном размере от шефов «Портера» Романа Баринова, «Министерства завтраков» Андрея Воробьева и Franky bar Александра Кудряшова.
18+
Большая Покровская, 51А
Калифорнийское эно в Ribs
29 февраля в 19:00 на энодегустации попробуем напитки с западного побережья Штатов и убедимся, что Калифорния не только про Голливуд и легалайз, но и про рислинги с совиньонами.
18+
Белинского, 61
Французский ужин в Lamvil
29 февраля в 19:00 приглашенный шеф-повар из минского ресторана Charlie будет готовить высококлассный французский ужин. Мы бы хотели размазать гусиный паштет по дранику, но ничего не имеем против кролика с белыми грибами и тартара из говядины.
18+
Алексеевская, 10/16
Гастроужин в «Лаборатории вкуса»
29 февраля и 1 марта в 18:30 местный Хайзенберг Дмитрий Кудимов и приглашенный шеф из Санкт-Петербурга Виктор Гусев пустятся во все тяжкие на совместном ужине. Обещают гастрономические оксюмороны с креативной подачей.
18+
Пискунова, 29
Russian Cocktail Week в НН
До 1 марта рестораны и бары Нижнего участвуют во всероссийском коктейльном фесте. Они представляют спешл-карты из четырех напитков, отражающих историю бара и города. Перед походом по барам запаситесь минералкой и аспирином, чтобы утром не страдать.
18+
Полный список заведений здесь.
Итальянский вечер в Dodici Italy
29 февраля в 18:30 летим на Рождественскую. В Dodici Italy будет итальянский вечер. В программе: гастросет из шести подач, игристый велком и песни под гитару.
18+
|Рождественская, 26
«Все книги о любви» в «Парке Культуры»
29 февраля в 19:00 в галерее вкуса — ужин по мотивам историй любви со страниц произведений классиков. Шеф Глеб Левицкий уже готовит пять гастрономических подач, а сомелье Анастасия Дунина подбирает к ним эносопровождение.
В меню: маринованная перепелка с яблоком и эстрагоном, креветки с манго, малиной и васаби, морской гребешок с муссом из розы, пожарская котлета из ребра с трюфелем, малина с юдзу и эстрагоном.
18+
Верхне-Волжская набережная, 10А
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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