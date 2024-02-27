Что где есть в Нижнем до 4 марта

27 февраля в 15:45 шеф-повар «Кафе 38» Сабина Мельничук проведет мастер-класс, на котором будет готовить постные блюда и рушить стереотипы о том, что в пост можно есть только гречку с морковными котлетами.

А 29 февраля выберем лучшего повара. Два месяца молодые и талантливые пилили ролики с рецептами, а мы по картинке пытались определить, кто из них самый молодец. Кстати, все наше можно голосовать в телеге студии. Судьба конкурсантов решится только 29-ого, и опять, разумеется, не без нашего главреда Смирновой.

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