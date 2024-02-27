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Что Где Есть

Что где есть в Нижнем до 4 марта

Нужно успеть попробовать все коктейли первого Russian Cocktail Week в Нижнем. Поучаствовать в озорном тройничке, выбрать любимку с половником и попробовать фуа гра с завязанными глазами. В какие кафе, рестораны и бары Нижнего сходить на этой неделе.

Пьем моктейли и едим фуа гра в академии «Маяк»

27 февраля с 16:00 наш мультимедийный главред и ресторанный критик Катерина Смирнова вместе с рестораторами и шеф-поварами будет выяснять, зачем Нижнему будущего рестораны. Попутно попробуем блюда из ресторана Red Wall и моктейли из «Лаборатории вкуса». И угадаем нижегородские специалитеты с завязанными глазами.

Подробности и регистрация здесь.

16+

Нижне-Волжская набережная, 11

  

Постное меню и голосование за лучших поваров в студии Metro

27 февраля в 15:45 шеф-повар «Кафе 38» Сабина Мельничук проведет мастер-класс, на котором будет готовить постные блюда и рушить стереотипы о том, что в пост можно есть только гречку с морковными котлетами.

А 29 февраля выберем лучшего повара. Два месяца молодые и талантливые пилили ролики с рецептами, а мы по картинке пытались определить, кто из них самый молодец. Кстати, все наше можно голосовать в телеге студии. Судьба конкурсантов решится только 29-ого, и опять, разумеется, не без нашего главреда Смирновой.

0+

Большая Покровская, 7

  

Гастрономический тройничок в «Портере»

28 февраля в 19:00 шефское трио разожжет мангал, отполирует казан и сплавает за мурманскими гребешками, чтобы приготовить блюда регионов России. Провожаем морозную зиму пенным, комфортной едой и шутками в тройном размере от шефов «Портера» Романа Баринова, «Министерства завтраков» Андрея Воробьева и Franky bar Александра Кудряшова.

18+

Большая Покровская, 51А

  

Калифорнийское эно в Ribs

29 февраля в 19:00 на энодегустации попробуем напитки с западного побережья Штатов и убедимся, что Калифорния не только про Голливуд и легалайз, но и про рислинги с совиньонами.

18+

Белинского, 61

  

Французский ужин в Lamvil

29 февраля в 19:00 приглашенный шеф-повар из минского ресторана Charlie будет готовить высококлассный французский ужин. Мы бы хотели размазать гусиный паштет по дранику, но ничего не имеем против кролика с белыми грибами и тартара из говядины.

18+

Алексеевская, 10/16

  

Гастроужин в «Лаборатории вкуса»

29 февраля и 1 марта в 18:30 местный Хайзенберг Дмитрий Кудимов и приглашенный шеф из Санкт-Петербурга Виктор Гусев пустятся во все тяжкие на совместном ужине. Обещают гастрономические оксюмороны с креативной подачей.

18+

Пискунова, 29

  

Russian Cocktail Week в НН

До 1 марта рестораны и бары Нижнего участвуют во всероссийском коктейльном фесте. Они представляют спешл-карты из четырех напитков, отражающих историю бара и города. Перед походом по барам запаситесь минералкой и аспирином, чтобы утром не страдать.

18+

Полный список заведений здесь.

  

Итальянский вечер в Dodici Italy

29 февраля в 18:30 летим на Рождественскую. В Dodici Italy будет итальянский вечер. В программе: гастросет из шести подач, игристый велком и песни под гитару. 

18+

Рождественская, 26
  

«Все книги о любви» в «Парке Культуры»

29 февраля в 19:00 в галерее вкуса — ужин по мотивам историй любви со страниц произведений классиков. Шеф Глеб Левицкий уже готовит пять гастрономических подач, а сомелье Анастасия Дунина подбирает к ним эносопровождение.
В меню: маринованная перепелка с яблоком и эстрагоном, креветки с манго, малиной и васаби, морской гребешок с муссом из розы, пожарская котлета из ребра с трюфелем, малина с юдзу и эстрагоном.

18+

Верхне-Волжская набережная, 10А

  

Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции

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