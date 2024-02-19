18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Что где есть в Нижнем до 26 февраля

Смешиваем пироги с игристым, переезжаем в Италию на два дня и без машины времени переносимся в 19 век. В какие рестораны и бары идти на этой неделе.

Петербург на выезде в Rozas 

20 февраля в 20:00 ждем в гости топовую барную команду Follow The Rabbits из Петербурга. Без перерывов на сиесту ребята будут готовить авторские коктейли, обмениваться опытом и делиться историями.

18+

Зеленский съезд, 10

  

Вот такие пироги в «Печерке»

21 февраля в 19:00 шеф-повар Александр Щеглов приготовит пять оригинальных пирогов, а шеф-сомелье Анастасия Дунина подберет элегантное эно-сопровождение. Когда еще предоставится возможность запить расстегай итальянским игристым.

18+

Большая Печерская, 8

  

Гастропутешествие в «19»

21 февраля в 19:00 шеф-повар Александр Николаенко подготовит пять блюд с художественными отсылками, сомелье Кирилл Сулима подберет под них энопары, а культуролог Римма Газе даст теорию о насыщенном 19 веке и его шедеврах. Ужин проведет наш диджитал-главред и ресторанный критик Катерина Смирнова. Такие лекции в универе бы не прогуливали.

Подробнее здесь

18+

Ошарская, 8А

  

Официальное открытие Brera

21 февраля в 18:00 ресторан современной итальянской кухни будет праздновать свое открытие. Одеваемся как на миланскую неделю моды и танцуем под итальянское диско от диджея Nazin.

18+

Пискунова, 18А

  

Французский ужин в tt bistro 

22 февраля в 19:00 шеф-повар ресторана «Министерство завтраков» Андрей Воробьев будет готовить крокет из картофеля с икрой и рокфором, луковый тарт, краб с лимонным бербланом, свинину с топинамбуром. Для полного понимания рекомендуем взять русско-французский словарь.

18+

Пискунова, 18А

  

День рождения «Муската»

22 февраля в 18:00 ресторан с лучшей доставкой шашлыка по версии нашего издания отмечает 4 года. В программе вечера: музыкальные каверы от группы Rock’n’Roll Radio, обширная шоу программа и много вкусных сюрпризов от заведения.

0+

Большая Печерская, 24

  

Официальное открытие Luti 

22 февраля весь день заливаемся игристым, поедаем бесчисленное количество пасты и окунаем кусочки ремесленного хлеба в фондю на официальном открытии итальянского ресторана.

0+

Алексеевская, 17

  

Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: