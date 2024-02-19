Что где есть в Нижнем до 26 февраля

Смешиваем пироги с игристым, переезжаем в Италию на два дня и без машины времени переносимся в 19 век. В какие рестораны и бары идти на этой неделе.
Петербург на выезде в Rozas
20 февраля в 20:00 ждем в гости топовую барную команду Follow The Rabbits из Петербурга. Без перерывов на сиесту ребята будут готовить авторские коктейли, обмениваться опытом и делиться историями.
18+
Зеленский съезд, 10
Вот такие пироги в «Печерке»
21 февраля в 19:00 шеф-повар Александр Щеглов приготовит пять оригинальных пирогов, а шеф-сомелье Анастасия Дунина подберет элегантное эно-сопровождение. Когда еще предоставится возможность запить расстегай итальянским игристым.
18+
Большая Печерская, 8
Гастропутешествие в «19»
21 февраля в 19:00 шеф-повар Александр Николаенко подготовит пять блюд с художественными отсылками, сомелье Кирилл Сулима подберет под них энопары, а культуролог Римма Газе даст теорию о насыщенном 19 веке и его шедеврах. Ужин проведет наш диджитал-главред и ресторанный критик Катерина Смирнова. Такие лекции в универе бы не прогуливали.
Подробнее здесь.
18+
Ошарская, 8А
Официальное открытие Brera
21 февраля в 18:00 ресторан современной итальянской кухни будет праздновать свое открытие. Одеваемся как на миланскую неделю моды и танцуем под итальянское диско от диджея Nazin.
18+
Пискунова, 18А
Французский ужин в tt bistro
22 февраля в 19:00 шеф-повар ресторана «Министерство завтраков» Андрей Воробьев будет готовить крокет из картофеля с икрой и рокфором, луковый тарт, краб с лимонным бербланом, свинину с топинамбуром. Для полного понимания рекомендуем взять русско-французский словарь.
18+
Пискунова, 18А
День рождения «Муската»
22 февраля в 18:00 ресторан с лучшей доставкой шашлыка по версии нашего издания отмечает 4 года. В программе вечера: музыкальные каверы от группы Rock’n’Roll Radio, обширная шоу программа и много вкусных сюрпризов от заведения.
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Большая Печерская, 24
Официальное открытие Luti
22 февраля весь день заливаемся игристым, поедаем бесчисленное количество пасты и окунаем кусочки ремесленного хлеба в фондю на официальном открытии итальянского ресторана.
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Алексеевская, 17
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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