Что где есть в Нижнем до 26 февраля

21 февраля в 19:00 шеф-повар Александр Николаенко подготовит пять блюд с художественными отсылками, сомелье Кирилл Сулима подберет под них энопары, а культуролог Римма Газе даст теорию о насыщенном 19 веке и его шедеврах. Ужин проведет наш диджитал-главред и ресторанный критик Катерина Смирнова. Такие лекции в универе бы не прогуливали.

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