Гастроужины в «Лаборатории вкуса»: дуэт экспериментаторов

Виктор Гусев (рестораны «Тени», «Терра» и Epicurien) – шеф-повар со своим узнаваемым почерком, покоривший сердца гурманов в Петербурге и Алматы. Дмитрий Кудимов – бренд-шеф «Лаборатории вкуса», амбассадор молекулярной кухни в Нижнем Новгороде. Ужин в исполнении этого дуэта обещает стать настоящим событием для ценителей высокой авторской кухни и позволит насладиться блюдами, в которых сочетаются мастерство и инновационные методы приготовления хорошо известных продуктов.

Приходите насладиться удивительными сочетаниями вкусов, креативной подачей блюд и особой атмосферой вечера.

Начало ужинов 29 февраля и 1 марта в 18.30. Количество мест ограничено, бронирование — по предоплате.