Гастроужины в «Лаборатории вкуса»: дуэт экспериментаторов

29 февраля (четверг) и 1 марта (пятница) в ресторане «Лаборатория вкуса» состоится гастрономический ужин. Тандем двух шефов-экспериментаторов сотворит для присутствующих сет из блюд, который удивит гостей гармонией вкуса, эстетики и футуристическим подходом к гастрономии.
Виктор Гусев (рестораны «Тени», «Терра» и Epicurien) – шеф-повар со своим узнаваемым почерком, покоривший сердца гурманов в Петербурге и Алматы. Дмитрий Кудимов – бренд-шеф «Лаборатории вкуса», амбассадор молекулярной кухни в Нижнем Новгороде. Ужин в исполнении этого дуэта обещает стать настоящим событием для ценителей высокой авторской кухни и позволит насладиться блюдами, в которых сочетаются мастерство и инновационные методы приготовления хорошо известных продуктов.
Приходите насладиться удивительными сочетаниями вкусов, креативной подачей блюд и особой атмосферой вечера.
Начало ужинов 29 февраля и 1 марта в 18.30. Количество мест ограничено, бронирование — по предоплате.
Ресторан «Лаборатория вкуса»
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: предоставлено заказчиком
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