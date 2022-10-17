АТОР: стоимость авиабилетов на рейсы из России за границу снизилась в 4-10 раз по сравнению с концом сентября

По данным АТОР, 26 сентября самый дешевый авиабилет из Москвы в Ереван оценивался в 380 тыс. за человека в одну сторону. Билеты на 26 октября по этому направлению сейчас стоят от 13 тыс. рублей за человека в одну сторону на прямой рейс и от 12 тысяч за билет из Москвы со стыковкой в Сочи. Тарифы с багажом начинаются от 15 тыс. рублей.

Билеты в Ташкент стоили от 322 тыс. рублей за человека в одну сторону. Теперь на вылет 26 октября их можно купить за 18,6 тыс. рублей без багажа и за 24,5 тыс. рублей – с багажом.

Перелет из Москвы в Дубай, который три недели назад был доступен только с двумя стыковками за 173 тыс. рублей на человека в одну сторону, сейчас обойдется в 34,7 тыс. р. на 26 октября и в 31,7 тыс. руб. на вылет 30 октября. Оба тарифа – с багажом.

В ассоциации туроператоров отметили, что прямые рейсы по этому направлению по-прежнему дорогие – стоимость начинается от 51 тыс. рублей за перелет в одну сторону.

В конце сентября трудно было купить билет на прямой рейс из России в Турцию, стыковочные перелеты начинались от 178,5 тыс. руб. на человека в одну сторону. Как пишет АТОР, сейчас же билеты из Москвы или Санкт-Петербурга в Стамбул с вылетом 26 октября стоят от 20 тыс. р. за стыковочный перелет без багажа. Прямой рейс с багажом из доступен от 26 тыс. р. из Петербурга и от 27,6 тыс. р. из Москвы – перелеты подешевели почти в 7 раз.

Напомним, после объявления частичной мобилизации у авиакомпаний закончились билеты в соседние безвизовые страны, а цены на билеты были увеличены в десятки раз.