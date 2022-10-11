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Португалия введет новый тип виз для «цифровых кочевников»

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Получить документ смогут граждане стран, не входящих в Европейский союз или Европейскую экономическую зону. Условие — удаленный формат работы и определенный доход.

Shutterstock.com

Виза для «цифровых кочевников» будет запущена с 30 октября. Подать заявление на ее получение для удаленной работы и проживания в Португалии смогут работники из любых стран, которые не являются частью Европейского союза или Европейской экономической зоны. Для документа также потребуется подтверждение налогового резидентства, доходов работников и сведения о занятости.

По данным CNBC, кандидаты на визу должны будут зарабатывать как минимум в четыре раза больше, чем заработная плата в Португалии. В настоящее время она находится на отметке в 822 евро — таким образом, минимальный ежемесячный доход для «цифровых кочевников» составит около 3 288 евро, то есть более 200 тысяч рублей.

Ранее визы для «цифровых кочевников» были запущены в Хорватии, Исландии и Греции. Ввести аналогичный документ в будущем планируют власти Испании. В стране также не исключают возможности предоставления убежища россиянам, которые пытаются покинуть страну на фоне мобилизации.

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