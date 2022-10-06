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Вернут ли деньги за путевки мобилизованным россиянам? Рассказали в Ростуризме

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Туроператоры и отельеры будут оперативно возвращать средства россиянам, призванным в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Shutterstock.com

«Бизнес откликнулся позитивно и будет по мере возможности оперативно возвращать средства всем, кто призывается в рамках частичной мобилизации», — заявила глава ведомства.

Ранее «Аэрофлот» пообещал полностью компенсировать стоимость билетов россиянам в случае призыва. Для этого необходимо обратиться по месту приобретения билета и показать любой документ, который подтвердил бы право на расторжение договора и возврат денег за билет.

Также в компании пояснили, что деньги могут получить члены семьи призывника при предъявлении документов, подтверждающих родство.

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