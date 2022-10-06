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Спрос на авиабилеты по России упал на 48%

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После объявления частичной мобилизации спрос на авиабилеты по России упал на 48%, а число возвратов увеличилось в 2,5 раза. Данные приводит РБК со ссылкой на представителя компании «Аэроклуб».

Shutterstock.com

Возросло число возвратов авиабилетов и на зарубежные направления, показатель составил 125% по сравнению с периодом до объявления частичной мобилизации.

«Таким образом, доля возвратов на рейсы по России, в среднем составляющая 7%, выросла в течение двух недель до 36%, а доля возвратов на зарубежные рейсы достигла 47%. Продажи авиабилетов за рубеж сократились после объявления о частичной мобилизации на 18%», — пишет РБК.

По данным издания, доля перелетов деловых путешественников по России в салоне бизнес-класса сохраняется на уровне 3%. На зарубежных маршрутах доля бизнес-класса сократилась до 11%. 

Напомним, в первые дни после объявления частичной мобилизации на сайтах российских авиакомпаний закончились билеты на рейсы в соседние безвизовые страны

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