По словам дипломата, скорейшему достижению договоренностей препятствуют санкции. «Тем не менее, рассчитываем, что совместно с асеановскими партнерами мы найдем решение, которое позволит тысячам и тысячам граждан наших стран совершать перелеты удобными прямыми рейсами», – отметил Ноздрев.

Ранее стало известно, что власти Таиланда отменили все ограничения по коронавирусу и режим ЧС, введенный из-за пандемии. Как считают туроператоры, это «огромный шаг для привлечения туристов».

Также Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой и венесуэльским островом Маргарита с 1 октября. Полетное время составит 15 часов. Минимальная стоимость недельного тура на двоих — 182 тысячи рублей.

А в зимний период авиакомпания «Аэрофлот» возобновит перелеты в Объединенные Арабские Эмираты. В зимнем расписании сохранятся рейсы в турецкие Стамбул и Анталью. А также добавят самолеты для перелетов в Пхукет, Бангкок и Дубай. Кроме того, самолеты продолжат летать на Сейшелы и Мальдивы.