По количеству прибытий в город Россия опередила Германию на 36,5%, а Великобританию – на 269%. Из Германии в Анталью в сентябре отправились 398 804 человека, а из Великобритании – 147 084. При этом в конце сентября значительно выросла разница между количеством прибывающих и убывающих из Антальи российских туристов.

«Разница между количеством прибытиями и убытиями россиян из аэропорта Антальи 1 сентября составила 53 человека, а 9 сентября – 221 человек. Это нормальные цифры, так всегда. Но на 23 сентября россиян прибыло в Анталью на 881 человек больше, чем убыло, а 25 сентября – на 1800 человек Это не очень заметные цифры. Но разница между входящими и исходящими прибытиями всегда была ограничена несколькими сотнями человек, в то время как за последние несколько дней их было 1800», – заявил губернатор Антальи.

Напомним, в первые дни после объявления частичной мобилизации россияне раскупили авиабилеты в безвизовые страны, в том числе в Турцию.