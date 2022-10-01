Монголия будет выдавать виды на жительство всем россиянам, которые об этом попросят

Нэргейн Ууганбаяр Глава иммиграционного агентства Монголии, выдержка по Ikon: Граждане Российской Федерации могут подать заявление на пребывание в Монголии в течение определенного периода времени. В связи с этой ситуацией было принято решение о выдаче вида на жительство соответствующей категории гражданам Российской Федерации, обратившимся за ним. В Монголии существует 56 видов на жительство, таких как работа, учеба, инвестирование, проживание по семейным обстоятельствам.

По данным иммиграционного агенства, после объявления частичной мобилизации границу Монголии пересекли 6 268 россиян. По состоянию на 21-29 сентября, 748 граждан России продлили свои визы и находятся в стране. Более 1 000 россиян получили консультации по получению вида на жительство и продлению своего пребывания в Монголии.

Граждане России и Монголии могут посещать обе страны без визы сроком на 30 дней. В случае долгосрочного проживания виза соответствующей категории должна быть получена до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории.

«Из-за ситуации, сложившейся в России, граждане страны въезжают в нашу страну в большом количестве. Всего за один день около 160 граждан продлевают свои визы сроком на 30 дней. […] За последние несколько лет произошел глобальный приток людей. Это связано с рядом факторов, включая политическую, экономическую, бедность и военную ситуацию в мире», — добавил Ууганбаяр.