СМИ: на границе с Финляндией установили мобильный пункт военкомата

Первыми о появлении мобильного пункта военкомата сообщили очевидцы, затем эту информацию подтвердили в администрации Выборгского района Ленобласти. О работе пункта также заявили в областном военкомате. Кроме того, собеседник издания уточнил, что мобильный пункт функционирует на «Торфяновке» с 27 сентября.

Как долго пункт будет работать, пока неизвестно. Сообщается, что там выдают повестки всем, кто подлежит частичной мобилизации. Кроме того, остальные могут записаться добровольцами.