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СМИ: на границе с Финляндией установили мобильный пункт военкомата

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В Ленинградской области на границе с Финляндией установили у пропускного пункта «Торфяновка» мобильный военкомат. Подлежащим мобилизации вручают повестки. Об этом сообщает издание 47news.

Shutterstock.com

Первыми о появлении мобильного пункта военкомата сообщили очевидцы, затем эту информацию подтвердили в администрации Выборгского района Ленобласти. О работе пункта также заявили в областном военкомате. Кроме того, собеседник издания уточнил, что мобильный пункт функционирует на «Торфяновке» с 27 сентября.

Как долго пункт будет работать, пока неизвестно. Сообщается, что там выдают повестки всем, кто подлежит частичной мобилизации. Кроме того, остальные могут записаться добровольцами.

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