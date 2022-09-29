Личный опыт: как я провел 46 часов на российско-грузинской границе

Дорога, усеянная колесиками от чемоданов

Водитель, согласившийся меня везти, айтишник Никита (имя изменено по согласованию с героем), выехал из Владикавказа утром, еще до моего прилета, и смог проехать две трети пути, примерно 15 километров, прежде чем уткнулся в затор. «Пробка» – это слово стало главным во Владикавказе, оно слышится во всех разговорах, люди интересуются длинной Пробки, а таксисты подвозят жителей других регионов, у которых нет машины (или которые решили не отправляться на ней в путь) «до конца Пробки», не указывая никаких точных географических ориентиров (и берут за это несколько тысяч рублей).

Я добрался «до конца Пробки» сравнительно быстро, однако к этому времени Никита чуть продвинулся, да и хвост затора продолжал расти. Поэтому часть пути пришлось идти пешком. Уже тогда страшно порадовал тот факт, что у меня с собой только рюкзак. Вся обочина дороги усеяна отлетевшими колесиками от чемоданов, а то и самими чемоданами, брошенными людьми, идущими к границе.

Идти приходится, лавируя между стоящими машинами. Вдоль обочины очень много фур (местные говорят, что они здесь уже неделю). Время от времени попадаются кордоны, они ловят людей и пытаются проверять у них документы, однако большинство людей, завидев их, просто «перестраивается» между рядами стоящих машин, и правоохранители моментально теряют к ним интерес, сосредоточившись на тех, кто идет по их «ряду».

Все это время палит беспощадное солнце, здесь, в южных горах, несмотря на осень, днем очень тепло — за +20, поэтому ходьба по пыльной обочине довольно тяжелое занятие; И все же часам к 16 мне удается догнать Никиту. Навигатор показывает, что до границы 8 километров. Алгоритм говорит, что даже в условиях «темно красного» затора остаток пути должен занять около полутора часов. Однако в реальности дела обстоят совсем иначе.