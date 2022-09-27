18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

РЖД будут возвращать деньги за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам

Поделиться:

Компания РЖД пообещала вернуть деньги за билеты на поезда мобилизованным и тем, кто вместе с ними собирался в поездку. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Baba Mora / Shutterstock.com

«Вернем деньги за неиспользованные билеты всем мобилизованным гражданам РФ. Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по "невозвратному" тарифу», — говорится в сообщении.

В РЖД подчеркнули, что деньги за билеты вернут как на поезда дальнего следования, так и за билеты или абонементы на пригородные поезда. Чтобы получить средства, необходимо обратиться в кассу с документом, удостоверяющим личность и с повесткой.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: