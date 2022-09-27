РЖД будут возвращать деньги за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам

«Вернем деньги за неиспользованные билеты всем мобилизованным гражданам РФ. Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по "невозвратному" тарифу», — говорится в сообщении.

В РЖД подчеркнули, что деньги за билеты вернут как на поезда дальнего следования, так и за билеты или абонементы на пригородные поезда. Чтобы получить средства, необходимо обратиться в кассу с документом, удостоверяющим личность и с повесткой.