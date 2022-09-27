Власти Грузии заявили об отсутствии причин для закрытия единственной границы с Россией

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах, и господин Саакашвили в 2011 году встречал их и раздавал по бутылке вина, приглашая в страну», — заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Одновременно с этим Гомелаури признал, что пункт пропуска на грузино-российской границе работает на пределе из-за большого наплыва людей, желающих выехать из России. По его словам, к погранпункту «Верхний Ларс» направлены дополнительные силы полиции на случай, если «понадобиться кого-то вывести, задержать или выдворить».

По данным портала «Новости-Грузия», сейчас пробка до «Верхнего Ларса» растянулась на 30 километров. В ней стоят более 5,5 тысяч автомобилей, в том числе 3,6 тысячи легковых. Те, кто не успел пересечь границу и попасть в Грузию, будут проходить через мобилизационный пункт военкомата, который разворачивается на погранпункте прямо сейчас.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил о том, что власти страны не рассматривают вопрос введения визового режима для россиян. Сегодня он также высказался о возможном закрытии границ. «Наши сограждане живут в России и у них тоже есть интерес во въезде в Грузию. Закрывать границу априори будет неправильно, и это в первую очередь навредит интересам грузин», — отметил он.