Turkish Airlines до конца года отменила рейсы в Минск и три российских города

До 31 декабря 2022 года включительно отменены рейсы Turkish Airlines в Минск, Сочи, Ростов, Екатеринбург, а также с вылетом из этих городов. «Пассажиры, чьи рейсы отменили, могут воспользоваться правами, указанными на странице об отмене. Замену билетов и возврат денег можно выполнить через колл-центры, офисы продаж, мобильное приложение и веб-сайт Turkish Airlines», — говорится в заявлении компании. О причинах отмены рейсов не сообщается.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Аэрофлот» с октября возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), Коломбо (Шри-Ланка) и Бангкок (Таиланд), а в ноябре — в Гоа (Индия). Полеты будут совершаться на Airbus A330. Также авиакомпания пообещала полностью компенсировать стоимость билетов россиянам в случае призыва в рамках объявленной в стране мобилизации.