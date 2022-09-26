Испания не исключает возможность предоставления убежища россиянам, которые пытаются покинуть страну на фоне мобилизации

Власти Испании не исключили возможность предоставления убежища россиянам, которые пытаются покинуть страну на фоне мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.
Министр иностранных дел Испании — в ответ на вопрос газеты La Rason о том, «нужно ли предоставлять убежище в странах содружества русским, бежавшим от Путина»:
Это не война против русских. И в этом мы были очень ясны с самого начала. Мы ничего не имеем против русского народа, не говоря уже о тех людях, которые очень смело идут на это [выступают против политики российских властей], рискуя тюремным заключением и даже своей жизнью. Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена возможность сделать это.
На данный момент это [предоставление убежища русским] вполне возможно, и именно поэтому мы, европейцы, вместо того, чтобы полностью лишить россиян возможности выдавать визы, оставили за собой право выдавать визы тем, кто имеет на это право.
По словам Альбареса, по этой же причине в Европе не стали полностью отказываться от выдачи виз россиянам, чтобы их получали те, «кто имеет на это право».
Напомним, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель высказался в поддержку идеи выдачи виз для мобилизованных россиян. По его мнению, ЕС нужно «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их». Также Германия готова принять бегущих от мобилизации россиян, если они «выступают против путинского режима». Такое заявление сделала министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
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