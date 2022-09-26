Испания не исключает возможность предоставления убежища россиянам, которые пытаются покинуть страну на фоне мобилизации

Хосе Мануэль Альбарес

Министр иностранных дел Испании — в ответ на вопрос газеты La Rason о том, «нужно ли предоставлять убежище в странах содружества русским, бежавшим от Путина»:

Это не война против русских. И в этом мы были очень ясны с самого начала. Мы ничего не имеем против русского народа, не говоря уже о тех людях, которые очень смело идут на это [выступают против политики российских властей], рискуя тюремным заключением и даже своей жизнью. Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена возможность сделать это.

На данный момент это [предоставление убежища русским] вполне возможно, и именно поэтому мы, европейцы, вместо того, чтобы полностью лишить россиян возможности выдавать визы, оставили за собой право выдавать визы тем, кто имеет на это право.