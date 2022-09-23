18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Введут ли ограничения на поездки для россиян из-за частичной мобилизации? Рассказали в Ростуризме

Поделиться:

Россияне, которые не получили повестки из военкомата, могут свободно совершать поездки. Это касается как внутренних путешествий, так и рейсов за рубеж.

OlegRi/shutterstock

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале заявила, что сейчас для тех, кто не попал под частичную мобилизацию, на федеральном уровне нет запрета на передвижение внутри страны и за ее пределы.

Зарина Догузова

Глава Ростуризма:

Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны.

Напомним, вчера Минобороны опубликовало разъяснения по поводу частичной мобилизации граждан. Они рассказали какие категории граждан подлежат призыву.

Ранее российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7, а также РЖД заявили, что не будут вводить ограничения на продажу билетов из-за частичной мобилизации.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: