Введут ли ограничения на поездки для россиян из-за частичной мобилизации? Рассказали в Ростуризме

Россияне, которые не получили повестки из военкомата, могут свободно совершать поездки. Это касается как внутренних путешествий, так и рейсов за рубеж.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале заявила, что сейчас для тех, кто не попал под частичную мобилизацию, на федеральном уровне нет запрета на передвижение внутри страны и за ее пределы.
Зарина Догузова
Глава Ростуризма:
Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны.
Напомним, вчера Минобороны опубликовало разъяснения по поводу частичной мобилизации граждан. Они рассказали какие категории граждан подлежат призыву.
Ранее российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7, а также РЖД заявили, что не будут вводить ограничения на продажу билетов из-за частичной мобилизации.
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