Введут ли ограничения на поездки для россиян из-за частичной мобилизации? Рассказали в Ростуризме

Глава Ростуризма:

Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны.