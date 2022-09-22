Премьер-министр Финляндии заявила о необходимости остановить российский туризм и транзит

«Воля правительства очень ясна. По нашему мнению, надо положить конец российским путешествиям, туризму, а также транзиту через Финляндию. Сложно понять, как это сделать. Это требует от органов безопасности оценки того, какой риск представляют пассажиры. Другие страны, например страны Балтии, использовали угрозу безопасности как причину для предотвращения прибытия туристов. Следует переоценить ситуацию. Оценка должна быть сделана быстро», — цитируют заявление Марин финские СМИ.

По словам премьер-министра, законодательство Финляндии в случае рисков или угрозы на границе предполагает возможность ее закрытия и «если будет необходимость отреагировать, мы отреагируем».

Напомним, за первые сутки с момента объявления в России частичной мобилизации из страны в Финляндию выехали почти 5 тысяч автомобилей. На других сухопутных границах также очереди, которые, по прогнозам, могут растянуться на сутки ожидания.

Накануне, 21 сентября, закончились билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, при въезде в которые не требуют визы. Одновременно с этим российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7, а также РЖД заявили, что не будут вводить ограничения на продажу билетов из-за частичной мобилизации.