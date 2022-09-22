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«Аэрофлот» пообещал вернуть деньги за билеты мобилизованным россиянам

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«Аэрофлот» пообещал полностью компенсировать стоимость билетов россиянам в случае призыва. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету», — сказано в заявлении «Аэрофлота».

Чтобы вернуть билет, необходимо обратиться по месту приобретения билета и показать любой документ, который подтвердил бы право на расторжение договора и возврат денег за билет.

Среди них — повестка, мобилизационное предписание, а также написанный в свободной форме документ, свидетельствующий, что россиянин обращался за разрешением на выезд с места жительства и ему было в этом отказано. Также в компании пояснили, что деньги могут получить члены семьи призывника при предъявлении документов, подтверждающих родство.

Напомним, российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7, а также РЖД не будут вводить ограничения на продажу билетов из-за частичной мобилизации. Ранее появились сообщения о том, что от мужчин призывного возраста требуется справка из военкомата.

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