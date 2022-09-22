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Власти Израиля предложили увеличить число рейсов из России

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Власти Израиля предложили увеличить число рейсов из России. В стране началась подготовка к новой волне репатриации.

Shutterstock.com

«В связи с ситуацией в России глава правительства Яир Лапид, находящийся на данный момент в Нью-Йорке, говорил с гендиректором авиакомпании «Эль-Аль». […] Глава правительства просил увеличить количество рейсов из России», — приводит NEWSru.co.il сообщение израильского телеканала «Кан-11». Информацию о просьбе увеличить число рейсов из России в Израиль изданию подтвердила канцелярия премьера. Уточняется, что в стране началась подготовка к новой волне репатриации из России.

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