По словам заместителя генерального директора страховой компании ЕВРОИНС Юлии Алчеевой, призыв на военную службу по частичной мобилизации не является страховым случаем. Согласно статье 964 Гражданского кодекса, если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие:

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

«Таким образом, страховка от невыезда (ни в одной компании!) не покроет никакие действия туриста, повлекшие отмену тура вследствие частичной мобилизации или его невозможность совершить поездку», — отмечают в Ассоциации туроператоров России.