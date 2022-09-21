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В Финляндии резко вырос спрос на визы от россиян призывного возраста

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В МИД Финляндии зафиксировали повышенный спрос на шенгенские визы среди россиян призывного возраста. Однако в большинстве случаев заявители получают отказы по ним. Об этом сообщил глава консульского отдела министерства Юсси Таннер, пишет РБК.

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«Поступают заявления, из которых понятно, что люди хотят покинуть Россию, и условия выезда обратно не выполняются. Тогда мы отказываем в выдаче документов», — рассказал Юсси Таннер.

Он добавил, что «это не вопрос желания, а вопрос законности». Таннер отметил, что в оформлении виз отказывают, если в документах встречаются неточности или понятно, что заявитель хочет уехать в один конец.

Напомним, на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, при въезде в которые не требуют визы, закончились авиабилеты на ближайшие дни. Об этом указывают данные авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.

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