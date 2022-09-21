На сайтах российских авиакомпаний закончились билеты на рейсы в соседние безвизовые страны

Из данных сервиса Aviasales следует, что билет на прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше воскресенья, 25 сентября. Цена на него начинается от 58,6 тысяч рублей. На сайте Turkish Airlines билет по аналогичному маршруту можно купить не ранее чем на 24 сентября за 81 тысячу рублей.

Нет билетов на ближайшие дни из Москвы в Ереван. На сайте «Аэрофлота» на 23 сентября остались места только в бизнес-класс. Там стоимость билета начинается от 122 тысяч рублей, а на рейс от 24 сентября есть «эконом» вариант за 62 тысячи рублей.

Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» можно купить на 23 сентября за 74,5 тысяч рублей, у «Азербайджанских авиалиний» были билеты на 22 сентября за 719 евро, а на 24 сентября можно приобрести билеты за 394 евро, следует из информации на сайте авиакомпании. В Ташкент также можно купить билет, начиная с 23 сентября, у «Аэрофлота» — за 64 тысячи рублей.

Напомним, российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7, а также РЖД не будут вводить ограничения на продажу билетов из-за частичной мобилизации. Ранее появились сообщения о том, что от мужчин призывного возраста требуется справка из военкомата.